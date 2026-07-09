هدیه متفاوت و دردسرساز اردوغان به سران ناتو

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس فاش کرد رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، هدیه‌ای متفاوت برای رهبران کشورهای عضو این پیمان در نظر گرفته بود؛ یک قبضه تپانچه ساخت ترکیه که نام هر یک از رهبران روی آن حک شده بود، به همراه یک جعبه مهمات جنگی.

استارمر در گفت‌وگو با خبرنگاران هنگام بازگشت به لندن توضیح داد که اردوغان علاوه بر این هدیه، نامه‌ای با امضای شخصی خود نیز ضمیمه کرده بود که مجوز قانونی خروج این سلاح از ترکیه را نیز صادر کرده بود.

با این حال، نخست‌وزیر انگلیس گفت به دلیل قوانین سخت‌گیرانه این کشور درباره واردات و نگهداری سلاح گرم، امکان انتقال این هدیه به بریتانیا را نداشته و ناچار شده تپانچه را در ترکیه باقی بگذارد تا مراحل غیرفعال‌سازی آن انجام شود.

این محدودیت‌ها ریشه در قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارد که پس از حادثه تیراندازی «دانبلین» در سال ۱۹۹۶ در بریتانیا به اجرا درآمد و واردات و نگهداری سلاح‌های کمری را با محدودیت‌های گسترده مواجه کرد.

هنوز مشخص نیست دیگر رهبران ناتو نیز برای انتقال این هدایا با مشکلات مشابهی روبه‌رو شده‌اند یا خیر. با این حال، گزارش‌ها حاکی است مقام‌های آلمان تپانچه اهدایی به صدراعظم این کشور را به‌عنوان هدیه رسمی دولتی ثبت کرده و آن را برای طی مراحل قانونی به سفارت آلمان در آنکارا تحویل داده‌اند.

این هدیه در حاشیه اجلاس سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه در آنکارا اهدا شد؛ نشستی که محور اصلی آن افزایش بودجه دفاعی اعضا، ادامه حمایت از اوکراین، همکاری‌های نظامی درون ائتلاف و بررسی ظرفیت‌های صنایع دفاعی ترکیه بود.

ناظران، اقدام اردوغان را بیش از آنکه یک هدیه تشریفاتی بدانند، پیامی نمادین در نمایش توانمندی‌های صنعت دفاعی ترکیه و تلاش آنکارا برای پررنگ‌تر کردن جایگاه خود در بازار جهانی تسلیحات ارزیابی می‌کنند.

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