به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه، از همه طرف‌های درگیر خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد پایبند بمانند و از هر اقدامی که به تشدید بحران منجر شود، پرهیز کنند.

اسلام‌آباد در بیانیه‌ای تأکید کرد که حفظ کانال‌های ارتباطی، ادامه گفت‌وگو و بهره‌گیری از راهکارهای دیپلماتیک، تنها مسیر قابل اتکا برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح و ثبات در منطقه است. وزارت خارجه پاکستان همچنین از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری، زمینه را برای ادامه روند دیپلماتیک فراهم کنند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که فضای تقابل میان تهران و واشنگتن طی ساعات گذشته بار دیگر ملتهب شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن اعلام پایان تفاهم میان دو کشور، ایران را به انجام حملات تازه تهدید کرده و از بررسی گزینه‌های نظامی جدید، از جمله حمله به برخی زیرساخت‌ها و حتی اقدام علیه جزیره خارک سخن گفته است.

در ادامه این فضاسازی‌ها، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد نیروهای آمریکایی برای اجرای هرگونه عملیات علیه ایران آمادگی کامل دارند و در صورت صدور دستور از سوی ترامپ، وارد عمل خواهند شد.

هم‌زمان، برخی منابع دیپلماتیک مدعی شده‌اند واشنگتن به میانجی‌های خود در پاکستان و قطر اطلاع داده که روند میانجیگری با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند؛ موضوعی که در صورت صحت، می‌تواند چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات را با ابهام بیشتری روبه‌رو کند.

در چنین فضایی، پاکستان تلاش کرده است با تأکید بر دیپلماسی و گفت‌وگو، از گسترش بحران جلوگیری کند و بار دیگر بر حل اختلافات از مسیر سیاسی و پرهیز از تشدید تنش‌ها تأکید داشته باشد.

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