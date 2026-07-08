آمریکا به قطر و پاکستان پیام داد؛ میانجیگری درباره ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شود

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک آگاه در گفت‌وگو با ارم‌نیوز مدعی شدند دولت آمریکا به میانجی‌های خود در قطر و پاکستان اطلاع داده است که قصد دارد روند میانجیگری با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. به گفته این منابع، واشنگتن دیگر اعتمادی به تیم مذاکره‌کننده ایران ندارد و معتقد است مسیرهای دیپلماتیک برای حل اختلافات یا بازگشت به مذاکرات، عملاً به بن‌بست رسیده است.

به ادعای این رسانه اماراتی، آمریکا به این جمع‌بندی رسیده که میانجی‌ها دیگر توان اثرگذاری بر روند تحولات را ندارند؛ زیرا ارتباط آنها با تهران دچار اختلال شده و تلاش‌های دوحه و اسلام‌آباد برای انتقال پیام‌ها یا پیگیری اجرای تفاهمات، نتیجه‌ای در پی نداشته است. آنها همچنین مدعی‌اند که سازوکار پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به اختلافات و هماهنگی درباره ادامه مذاکرات، عملا از کار افتاده است.

این ادعاها هم‌زمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن مطرح می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا از پایان تفاهم میان دو کشور خبر داد و مدعی شد ایالات متحده دیگر اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ همچنین با تکرار مواضع تند خود علیه جمهوری اسلامی، مدعی شد دیگر زمانی برای مذاکره با تهران تلف نخواهد کرد و مقام‌های ایرانی را به نقض توافق‌ها، دروغ‌گویی و فریبکاری متهم کرد.

یک منبع دیپلماتیک دیگر نیز به این رسانه گفت از نگاه واشنگتن، دیگر مذاکره راه‌حل مؤثری برای مدیریت بحران نیست و نقش سپاه پاسداران در تصمیم‌گیری‌های ایران، از دید آمریکا، مهم‌ترین مانع پیشبرد گفت‌وگوها به شمار می‌رود. به ادعای این منبع، حتی تلاش‌های میانجی پاکستانی برای برقراری ارتباط مستقیم با طرف‌های ایرانی نیز نتوانسته گرهی از بحران باز کند.

این منبع همچنین مدعی شد میانجی‌ها نتوانسته‌اند ضمانتی برای اجرای تعهدات دو طرف ایجاد کنند و به همین دلیل، سازوکار میانجیگری عملا اعتبار خود را از دست داده است. به گفته وی، در نشست اخیر دوحه درباره پرهیز از تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز تفاهماتی حاصل شده بود، اما وقوع درگیری‌های جدید و حمله به برخی شناورهای مرتبط با قطر، این تفاهمات را بی‌اثر کرده است.

در مقابل، مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند تصمیم‌گیری درباره ادامه مذاکرات با آمریکا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. علاءالدین بروجردی نیز حملات اخیر آمریکا را نقض آشکار تفاهمات میان دو طرف دانسته است.

در همین حال، سعد عبدالله الحامد، پژوهشگر روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با ارم‌نیوز اظهار داشت تبادل حملات نظامی به معنای بسته شدن کامل مسیر دیپلماسی نیست و کانال‌های ارتباطی، هرچند به‌صورت غیرمستقیم، همچنان برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها فعال خواهند ماند.

به اعتقاد او، ایران تلاش می‌کند توان بازدارندگی خود را حفظ کند و در مقابل، آمریکا نیز ضمن افزایش فشارهای سیاسی و نظامی، از ورود به یک جنگ گسترده و پرهزینه پرهیز دارد. از این رو، محتمل‌ترین سناریو ادامه تنش‌های کنترل‌شده، همراه با حملات محدود و حفظ مسیرهای ارتباطی برای جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل خواهد بود.

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