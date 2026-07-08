منابع صهیونیستی مدعی شدند:
ارتش اسرائیل برای هرگونه تحولی آماده است
یک منبع نظامی صهیونیست گفت که این رژیم از نزدیک تحولات خلیج فارس را زیر نظر دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع نظامی صهیونیست به روزنامه معاریو گفت که رژیم صهیونیستی از نزدیک تحولات خلیج فارس را زیر نظر دارد و مدعی شد که اسرائیل از تشدید تنشها تعجب نمیکند، چرا که معتقد است، ایران قادر به برآورده کردن خواستههای آمریکا نخواهد بود.
این منبع ادعا کرد: «ارتش اسرائیل برای هرگونه تحولی در ایران آماده است. ما در همان سطح هشدار و آمادگی دیروز و پریروز هستیم.اگر از ما خواسته شود که چه در حالت تهاجمی و چه در حالت دفاعی اقدام کنیم، آمادهایم».
این منبع افزود: «در حال حاضر، آمریکاییها هستند که مذاکرات را انجام میدهند و آنها کسانی هستند که دیشب در ایران اقدام کردند».