به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان حملات به بحرین و کویت و حملات به دو کشتی تجاری عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عمان، این کشور همبستگی خود را با کشورهای مذکور در هر گونه اقدام برای حفظ امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آن‌ها و حفظ حاکمیت و منافعشان اعلام کرد.

وزارت خارجه عمان تاکید کرد که تشدید تنش نظامی در منطقه تهدیدی برای امنیت آن و دریانوردی و روان بودن تجارت بین‌المللی و تامین انرژی به شمار می‌رود.

این وزارتخانه مجدداً بر مخالفت کامل خود با هرگونه اقدام برای تضعیف امنیت کشورها یا به خطر انداختن کشتی‌های غیرنظامی و تجاری تاکید کرد.

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