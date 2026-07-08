عمان خواستار خویشتنداری و توقف تنش در منطقه شد
وزارت خارجه عمان ضمن محکوم کردن حملات به کشورهای عضو شورای همکاری و کشتیها در تنگه هرمز خواستار خویشتن داری و توقف تنش در منطقه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان حملات به بحرین و کویت و حملات به دو کشتی تجاری عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه عمان، این کشور همبستگی خود را با کشورهای مذکور در هر گونه اقدام برای حفظ امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آنها و حفظ حاکمیت و منافعشان اعلام کرد.
وزارت خارجه عمان تاکید کرد که تشدید تنش نظامی در منطقه تهدیدی برای امنیت آن و دریانوردی و روان بودن تجارت بینالمللی و تامین انرژی به شمار میرود.
این وزارتخانه مجدداً بر مخالفت کامل خود با هرگونه اقدام برای تضعیف امنیت کشورها یا به خطر انداختن کشتیهای غیرنظامی و تجاری تاکید کرد.