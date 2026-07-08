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فیدان با همتای مجارستانی خود دیدار کرد

فیدان با همتای مجارستانی خود دیدار کرد
کد خبر : 1810336
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وزیر خارجه ترکیه در حاشیه اجلاس ناتو با همتای مجارستانی خود دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، در حاشیه اجلاس دو روزه ناتو در آنکارا،  با «آنیتا اوربان»، همتای مجارستانی خود دیدار کرد.

جزئیات بیشتری در باره این جلسه منتشر نشد و وزارت خارجه ترکیه تنها عکسی از این دیدار در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

اجلاس ناتو در آنکارا، رهبران اتحاد دفاعی ۳۲ عضوی و همچنین شرکای کلیدی آن را برای بحث در مورد ظرفیت دفاعی اروپا، اهداف هزینه‌های دفاعی، نوسازی نظامی و حمایت از اوکراین گرد هم آورده است.

 

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