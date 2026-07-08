۳۷ کشته و زخمی در پی انفجار دمشق

به گزارش ایلنا به نقل از روداو، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که در پی دو بمب‌گذاری روز گذشته -سه‌شنبه- در دمشق پایتخت سوریه، یک نفر کشته و ۳۶ تن زخمی شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که سی و یک نفر از مجروحان جراحات جزئی برداشته‌اند، در حالی که پنج نفر دیگر در وضعیت پایداری قرار دارند و تحت مراقبت‌های پزشکی لازم هستند.

این دو انفجار روز سه‌شنبه در نزدیکی ساختمان وزارت گردشگری سوریه در دمشق در منطقه‌ای تحت تدابیر شدید امنیتی رخ داد.

انتهای پیام/