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۳۷ کشته و زخمی در پی انفجار دمشق

۳۷ کشته و زخمی در پی انفجار دمشق
کد خبر : 1810300
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وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که دو بمب‌گذاری روز گذشته -سه‌شنبه- در دمشق، یک کشته و ۳۶ مجروح به همراه داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روداو، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که در پی دو بمب‌گذاری روز گذشته -سه‌شنبه- در دمشق پایتخت سوریه،  یک نفر کشته و ۳۶ تن زخمی شدند.

 این وزارتخانه اعلام کرد که  سی و یک نفر از مجروحان جراحات جزئی برداشته‌اند، در حالی که پنج نفر دیگر در وضعیت پایداری قرار دارند و تحت مراقبت‌های پزشکی لازم هستند.

این دو انفجار روز سه‌شنبه در نزدیکی ساختمان وزارت گردشگری سوریه در دمشق در منطقه‌ای تحت تدابیر شدید امنیتی رخ داد.

 

 

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