به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن تحریم‌هایی را که از سال ۲۰۲۰ به‌دلیل خرید سامانه پدافندی اس-۴۰۰ روسیه علیه ترکیه اعمال کرده بود، لغو خواهد کرد و همزمان موضوع فروش جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ به آنکارا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ترامپ که برای شرکت در نشست سران ناتو به ترکیه سفر کرده، در دیدار با رجب طیب اردوغان از روابط دو کشور تمجید کرد و گفت مناسبات واشنگتن و آنکارا اکنون «بهترین وضعیت تاریخ خود» را تجربه می‌کند. او همچنین اردوغان را رهبری دانست که با وی «هماهنگی و تفاهم» دارد.

اظهارات ترامپ از تغییر محسوسی در رویکرد کاخ سفید نسبت به ترکیه حکایت دارد؛ روابطی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، به‌دلیل خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه و حذف ترکیه از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ با تنش‌های جدی همراه بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «زمان آن رسیده است. ما نمی‌خواهیم دوستانمان را تحریم کنیم.» وی افزود وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا مامور بررسی سازوکار لغو این تحریم‌ها شده‌اند.

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی واشنگتن از ادامه استقرار سامانه اس-۴۰۰ در ترکیه، مدعی شد هیچ نگرانی در این زمینه ندارد و بار دیگر بر بهبود روابط دو کشور تأکید کرد.

وی در ادامه از احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه نیز استقبال کرد و گفت این موضوع به‌طور جدی بررسی خواهد شد. با این حال، این اقدام با موانع حقوقی در قوانین آمریکا و مخالفت بخشی از نمایندگان کنگره روبه‌رو است.

اردوغان نیز با استقبال از مواضع ترامپ، ابراز امیدواری کرد درخواست آنکارا برای خرید جنگنده‌های اف-۳۵ سرانجام محقق شود و مدعی شد آمریکا پیش‌تر وعده تحویل پنج فروند از این جنگنده‌ها را به ترکیه داده بود.

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