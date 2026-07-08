مقام آمریکایی: ترامپ برای بمباران شدید ایران «چراغ سبز» نشان داد
یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد که ترامپ به نیروهای آمریکایی «چراغ سبز» حملات جدید، گستردهتر و شدیدتر علیه ایران را داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، دونالد ترامپ، بامداد امروز- چهارشنبه- با اجرای طرح حمله علیه ایران موافقت کرده و در جریان حضور خود در ترکیه برای شرکت در نشست سران ناتو، دستور آغاز عملیات را صادر کرده است.
این مقام آمریکایی در گفتوگو با پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که ترامپ در آنکارا نشستی با پیت هگست، وزیر جنگ، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا که او را در سفر همراهی میکردند، برگزار کرده است.
بر اساس این ادعا، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به همراه شماری دیگر از مقامهای ارشد نظامی که برای شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه حضور داشتند نیز در این نشست شرکت کردند.
این مقام آمریکایی در ادامه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به «تروریسم بینالمللی» مدعی شد: این عملیات پاسخی مستقیم به حملات ایران علیه کشتیهای غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز است. وی همچنین ادعا کرد که مقامهای ایرانی از پیامدهای اقدامات خود آگاه بودند، اما با وجود این تصمیم به اجرای این حملات گرفتند.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که حملات جدید علیه ایران از نظر شدت و گستره، چهار تا پنج برابر بزرگتر از حملاتی است که حدود ۱۰ روز پیش انجام شده بود.