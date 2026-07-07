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ترامپ با زلنسکی و الشرع دیدار می‌کند

ترامپ با زلنسکی و الشرع دیدار می‌کند
کد خبر : 1810033
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رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس ناتو با رئیس‌جمهور اوکراین و رئیس‌ دولت سوریه دیدار می‌کند.

 به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حاشیه اجلاس ناتو با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین و «احمد الشرع»، رئیس‌ دولت سوریه دیدار خواهد کرد.

این مقام گفت که ترامپ روز چهارشنبه با زلنسکی دیدار خواهد کرد تا درباره چگونگی پایان دادن به جنگ گفت‌وگو کنند.

وی اظهار داشت: «میدان نبرد در چند ماه گذشته به وضوح متوقف شده است و هیچ یک از طرفین پیشرفت زیادی نداشته‌اند. رئیس جمهور فوریت واقعی برای تلاش برای متوقف کردن این وضعیت را احساس می‌کند».

به گفته این مقام آمریکایی، ترامپ همچنین از متحدان ناتو خواهد خواست تا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. 

 

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