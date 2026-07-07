یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در کریدور جنوبی تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این حمله موجب آتشسوزی در بخشی از بدنه کشتی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک نفتکش در کریدور جنوبی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.
بر اساس اعلام این مرکز، این حادثه ساعتی پیش در فاصله ۸ مایل دریایی شرق منطقه «لیما» در آبهای عمان رخ داده و در پی آن، بخش چپ (سمت بندر) کشتی دچار آتشسوزی شده است.
این مرکز تاکنون جزئیاتی درباره عامل حمله، میزان خسارات، وضعیت خدمه یا نوع نفتکش منتشر نکرده است.
این مرکز اعلام کرد بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.