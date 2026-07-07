برزیل نسبت به احتمال مداخله نظامی آمریکا هشدار داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت برزیل نسبت به احتمال مداخله نظامی آمریکا در خاک این کشور هشدار داد و اعلام کرد تصمیم واشنگتن برای تروریستی اعلام کردن دو گروه تبهکار برزیلی، ممکن است زمینه اقدامات فرامرزی ایالات متحده را فراهم کند.

مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل در پیامی به پارلمان این کشور گفت: «این تصمیم می‌تواند برای توجیه اقدام علیه نهادهای برزیلی مورد استفاده قرار گیرد و خطر استفاده آمریکا از نیروی نظامی در خاک برزیل را افزایش دهد.»

پیش‌تر دولت دونالد ترامپ دو گروه «پریمیرو کوماندو دا کاپیتال» و «کوماندو ورملیو» را به دلیل فعالیت‌های فراملی، از جمله قاچاق مواد مخدر، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود؛ تصمیمی که با مخالفت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل روبه‌رو شد.

آمریکا از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، چندین گروه تبهکار در کشورهای مختلف را نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و پیش‌تر نیز علیه برخی از آنها در ونزوئلا، دریای کارائیب و اقیانوس آرام عملیات نظامی انجام داده است.

در مقابل، احزاب راست‌گرای مخالف دولت برزیل از تصمیم واشنگتن حمایت کرده و دولت لولا را به تساهل در برخورد با جرایم سازمان‌یافته متهم کرده‌اند.

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