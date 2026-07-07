مکرون در دمشق؛ الشرع: فرانسه شریک بازسازی سوریه خواهد بود
رئیس دولت موقت سوریه سفر رئیسجمهور فرانسه به دمشق را نقطه عطفی در روابط دو کشور توصیف کرد و از امضای توافقنامههای جدید میان سوریه و فرانسه خبر داد؛ توافقهایی که به گفته او، زمینه مشارکت پاریس در روند بازسازی سوریه را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سانا، احمد الشرع (ملقب به الجولانی)، رئیس دولت موقت سوریه، سفر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه به دمشق را «تحولی مهم» در روابط دو کشور خواند و اعلام کرد این سفر با امضای چند توافق دوجانبه برای تقویت همکاریهای سیاسی و اقتصادی همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری سوریه (سانا)، الشرع در گفتوگو با شبکه فرانسوی «بیافام» گفت فرانسه پس از تحولات اخیر سوریه، در روند لغو تحریمها و گسترش روابط دمشق با کشورهای غربی نقش سازندهای ایفا کرده و اکنون نیز میتواند در حوزههایی مانند زیرساختها، بخش مالی و بازسازی سوریه مشارکت داشته باشد.
رئیسجمهور سوریه با اشاره به آغاز مرحله بازسازی این کشور تأکید کرد دمشق برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای به همکاری کشورهای دارای فناوری پیشرفته نیاز دارد و فرانسه یکی از مهمترین گزینهها در این زمینه است.
مکرون که در نخستین سفر رسمی یک رئیسجمهور فرانسه به دمشق طی حدود ۱۸ سال گذشته به سوریه سفر کرده است، شامگاه دوشنبه همراه با احمد الشرع از مسجد جامع اموی و بافت تاریخی دمشق بازدید کرد و سپس در ضیافت شامی که به افتخار هیأت فرانسوی برگزار شد، شرکت کرد.
این سفر در حالی انجام میشود که پاریس و دمشق طی ماههای اخیر روند نزدیکی روابط را دنبال کردهاند و فرانسه در تلاش است حضور سیاسی و اقتصادی خود را در سوریه پس از جنگ گسترش دهد.