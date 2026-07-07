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افشای پروژه محرمانه امارات، آمریکا و اسرائیل در خلیج عدن

افشای پروژه محرمانه امارات، آمریکا و اسرائیل در خلیج عدن
کد خبر : 1809785
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روزنامه «لوموند» از ساخت مخفیانه یک پایگاه نظامی در شهر بندری بربره واقع در سومالی‌لند خبر داد؛ پروژه‌ای که، با مشارکت امارات و برای استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، روزنامه فرانسوی «لوموند» گزارش داد امارات متحده عربی به‌دور از انظار عمومی، پروژه ساخت یک پایگاه نظامی در حومه شهر بندری «بربره» در منطقه خودخوانده سومالی‌لند را پیش می‌برد؛ منطقه‌ای که از آن به‌عنوان جمهوری مستقل یاد می‌شود، اما تاکنون از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.

بر اساس این گزارش، این پروژه در نزدیکی فرودگاه بربره، در فاصله حدود هفت کیلومتری از مرکز شهر، در حال اجراست. به نوشته لوموند، فرودگاه این شهر در حال تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی است که قرار است به‌طور مشترک توسط امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد؛ سه طرفی که از حامیان اصلی سومالی‌لند به شمار می‌روند.

لوموند همچنین مدعی شد اجرای این پروژه هم‌زمان با به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

به نوشته این روزنامه، ابتکار دولت بنیامین نتانیاهو برای شناسایی سومالی‌لند، در نهایت با هدف ایجاد یک پایگاه راهبردی برای رژیم صهیونیستی در خلیج عدن و در نزدیکی سواحل یمن دنبال می‌شود.

لوموند در ادامه گزارش خود مدعی شد این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که جنبش انصارالله یمن، از ۲۸ مارس حملات خود علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کرده و تهدید کرده است تردد کشتی‌ها در تنگه باب‌المندب را مختل خواهد کرد؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، برای واشنگتن و تل‌آویو یک «خط قرمز» محسوب می‌شود.

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