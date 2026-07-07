اوکراین از حمله به بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در قلب سیبری خبر داد
اوکراین اعلام کرد با استفاده از پهپاد، بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در شهر اومسک را هدف قرار داده است؛ حملهای که در فاصله حدود ۲۷۰۰ کیلومتری از مناطق تحت کنترل کییف انجام شده و روسیه نیز وقوع آن را تأیید کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش اوکراین اعلام کرد در یکی از دوربردترین عملیاتهای خود از زمان آغاز جنگ، بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در شهر «اومسک» واقع در عمق سیبری را با استفاده از پهپاد هدف قرار داده است؛ حملهای که به گفته مقامهای روس، وقوع آن تأیید شده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیهای اعلام کرد این حمله موجب آتشسوزی گسترده در پالایشگاه اومسک شده است. این پالایشگاه در فاصله حدود ۲۷۰۰ کیلومتری از مناطق تحت کنترل اوکراین و در نزدیکی مرز روسیه با قزاقستان قرار دارد.
استاندار منطقه اومسک نیز با تأیید حمله گفت نیروهای اوکراینی این پالایشگاه را هدف قرار دادهاند، اما سامانههای پدافند هوایی روسیه موفق شدند بخش عمده پهپادهای مهاجم را رهگیری و منهدم کنند.
وی در پیامی در پیامرسان روسی «مکس» اعلام کرد این حمله تلفات جانی نداشته و نیروهای امدادی در محل حادثه مستقر هستند. با این حال، میزان خسارت واردشده به پالایشگاه هنوز مشخص نیست.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، این عملیات را «دستاوردی مهم» برای نیروهای مسلح کشورش توصیف کرد و گفت: «اکنون سیبری نیز در تیررس حملات دقیق اوکراین قرار گرفته است.»
شرکت اوکراینی «فایرپوینت» که در حوزه فناوریهای دفاعی فعالیت میکند، اعلام کرد این حمله با پهپادهای پیشرفته «FP-1» انجام شده است.
این شرکت مدعی شد عملیات اخیر رکورد جدیدی در برد پهپادهای تهاجمی نهتنها در اوکراین، بلکه در سطح جهان به ثبت رسانده است و افزود پالایشگاه اومسک پیش از این خارج از برد پهپادهای اوکراینی قرار داشت.
پالایشگاه اومسک که متعلق به شرکت «گازپروم نفت» است، سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تن نفت خام، معادل روزانه حدود ۴۶۰ هزار بشکه، فرآوری کرده است.
اوکراین در ماههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی و پالایشگاههای نفت روسیه را افزایش داده است؛ حملاتی که در برخی موارد به کمبود سوخت در مناطق مختلف روسیه منجر شده است.