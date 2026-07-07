آمریکا به آزمایش موشکی چین واکنش نشان داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی اخیر چین، از پکن خواست به گفت‌وگوهای جدی و مؤثر درباره کنترل تسلیحات بازگردد و نسبت به گسترش سریع زرادخانه هسته‌ای این کشور هشدار داد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که رسانه‌های رسمی چین اعلام کردند نیروی دریایی ارتش این کشور یک موشک بالستیک قاره‌پیما را از یک زیردریایی هسته‌ای به سمت اقیانوس آرام شلیک کرده است؛ آزمایشی که با واکنش آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان همراه شد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایطی که واشنگتن برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای تلاش می‌کند، چین در مسیر توسعه توان هسته‌ای خود گام برمی‌دارد. این وزارتخانه همچنین از پکن خواست همانند دیگر قدرت‌های هسته‌ای، سازوکار اطلاع‌رسانی پیشاپیش درباره پرتاب موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و مأموریت‌های فضایی را رعایت کند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تأیید رصد این آزمایش گفت موشک شلیک‌شده فاقد کلاهک جنگی بوده و پس از پرتاب از یک زیردریایی هسته‌ای، در جنوب اقیانوس آرام فرود آمده است. وی تأکید کرد واشنگتن همچنان چین را به مشارکت در مذاکرات کنترل تسلیحات تشویق می‌کند.

در مقابل، خبرگزاری رسمی «شینهوا» اعلام کرد این آزمایش بخشی از برنامه سالانه رزمایش‌های ارتش چین بوده و موشک با یک کلاهک آزمایشی شلیک شده است. به گفته این رسانه، موشک در محدوده‌ای از پیش تعیین‌شده در اقیانوس آرام فرود آمده و این آزمایش علیه هیچ کشور یا هدف مشخصی انجام نشده است.

با این حال، این اقدام با واکنش منفی چند کشور منطقه مواجه شد. نیوزیلند نسبت به این آزمایش ابراز نگرانی کرد و ژاپن، ضمن اعلام اینکه پیش از پرتاب از سوی چین مطلع شده بود، خواستار تجدیدنظر پکن در چنین اقداماتی شد. توکیو همچنین از افزایش فعالیت‌های نظامی چین ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت پکن پیش از آزمایش، درباره احتمال سقوط بقایای موشک در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن هشدار داده بود.

دفتر ریاست‌جمهوری تایوان نیز این آزمایش را تلاشی برای ارعاب جامعه جهانی توصیف کرد. هم‌زمان، یک مقام امنیتی تایوان از افزایش فعالیت‌های دریایی چین و برگزاری رزمایش‌های مشترک این کشور با روسیه خبر داد.

چین به‌ندرت اقدام به آزمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیما در دریا می‌کند و آخرین آزمایش مشابه این کشور در سال ۲۰۲۴ انجام شده بود؛ موضوعی که از ادامه روند توسعه توانمندی‌های راهبردی و نظامی پکن حکایت دارد.

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