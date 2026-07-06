آزمایش موشکی کمسابقه چین؛ نگرانی همسایگان از گسترش قدرت هستهای پکن
چین با شلیک یک موشک بالستیک از زیردریایی هستهای خود، بار دیگر توان بازدارندگی راهبردیاش را به نمایش گذاشت؛ اقدامی که با واکنش تند نیوزیلند و استرالیا و ابراز نگرانی درباره امنیت اقیانوس آرام همراه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین، امروز- دوشنبه- از انجام موفقیتآمیز آزمایش یک موشک بالستیک راهبردی که از یک زیردریایی هستهای در اقیانوس آرام شلیک شده بود، خبر داد؛ اقدامی که نگرانی برخی کشورهای منطقه، از جمله نیوزیلند و استرالیا را در پی داشت.
وزارت دفاع چین اعلام کرد این موشک با استفاده از یک زیردریایی هستهای و با بهرهگیری از سامانههای دوربرد، به سمت آبهای آزاد اقیانوس آرام شلیک شده و کلاهک آزمایشی آن با دقت در محدوده تعیینشده فرود آمده است.
به گفته نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین، این آزمایش ساعت ۱۲:۰۱ ظهر به وقت محلی انجام شده و بخشی از برنامههای از پیش تعیینشده نظامی این کشور بوده است.
همزمان، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تأکید کرد این آزمایش در چارچوب رزمایشهای سالانه نیروهای مسلح انجام شده و پیش از اجرای آن، کشورهای ذیربط در جریان قرار گرفته بودند. او همچنین گفت این اقدام مطابق با قوانین و رویههای بینالمللی بوده و از کشورهای منطقه خواست از بزرگنمایی این موضوع خودداری کنند.
بر اساس گزارشها، نیروی دریایی چین در حال حاضر از دو نوع موشک بالستیک زیردریاییپرتاب، موسوم به JL-2 و JL-3، استفاده میکند. کارشناسان نظامی معتقدند موشک JL-3 از بردی برخوردار است که میتواند از آبهای نزدیک سواحل چین، اهدافی در خاک اصلی آمریکا را نیز هدف قرار دهد.
این موشکها بر روی زیردریاییهای هستهای کلاس «جین» یا Type 094 مستقر هستند و چین تاکنون شش فروند از این زیردریاییها را وارد خدمت کرده است. به گفته مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا، نخستین آزمایش موشک JL-3 در سال ۲۰۱۸ انجام شد و پس از آن نیز چند مرحله آزمایش دیگر صورت گرفته است.
در واکنش به این اقدام، وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، اعلام کرد موشک در محدوده منطقه عاری از سلاح هستهای جنوب اقیانوس آرام شلیک شده؛ منطقهای که بر اساس پیمان راروتونگا در سال ۱۹۸۶ ایجاد شده است.
او با بیان اینکه چین پیش از انجام آزمایش، ولینگتون را از برنامه خود مطلع کرده بود، گفت این اقدام «نامطلوب و نگرانکننده» است و کشورهای منطقه تمایلی ندارند جنوب اقیانوس آرام به محل آزمایش توانمندیهای موشکی قدرتهای بزرگ تبدیل شود.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز این آزمایش را «بیثباتکننده» توصیف کرد و گفت توسعه سریع توان نظامی چین، در کنار نبود شفافیت درباره اهداف و برنامههای راهبردی پکن، نگرانی کشورهای منطقه را افزایش داده است. به گفته او، چین باید درباره مقاصد نظامی خود توضیحات روشنتری ارائه کند.