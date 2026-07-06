مسکو: تماسهای پوتین و ترامپ ادامه خواهد داشت
کرملین اعلام کرد رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در تماس تلفنی اخیر خود توافق کردهاند در آینده نزدیک بار دیگر با یکدیگر گفتوگو کنند؛ تماسی که احتمال میرود همزمان با نشست سران ناتو در ترکیه یا اندکی پس از آن انجام شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، کرملین، امروز- دوشنبه- اعلام کرد ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی توافق کردهاند در آینده نزدیک بار دیگر با یکدیگر گفتوگو کنند؛ موضوعی که نشان میدهد احتمال دارد دو رئیسجمهور طی روزهای آینده و همزمان با برگزاری نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ترکیه یا پس از پایان آن، بار دیگر رایزنی کنند.
در همین ارتباط، یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرد ترامپ قصد دارد روز چهارشنبه و در حاشیه اجلاس ناتو در ترکیه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین دیدار کند. به گفته این مقام، هدف از این دیدار آغاز تلاشی تازه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.
این مقام آمریکایی همچنین گفت که انتظار میرود ترامپ پس از گفتوگو با زلنسکی، با پوتین نیز تماس بگیرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تماس تلفنی ترامپ با پوتین پس از دیدار با زلنسکی، گفت: «بله، در واقع رؤسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردهاند که تماسها و رایزنیهای خود را در آینده نزدیک ادامه دهند.»
پسکوف در ادامه با اشاره به مواضع رئیسجمهور آمریکا درباره جنگ اوکراین اظهار داشت: «همانگونه که میدانید، دونالد ترامپ در قبال این درگیری موضعی نسبتاً ثابت و پایدار دارد و همه ادعاهایی که درباره تغییر سریع و آسان دیدگاههای او مطرح میشود، کاملاً نادرست است.»
وی افزود: «ترامپ در برداشت خود از تحولات، فردی با ثبات و مطمئن است و مهمتر از آن، آمادگی دارد به اطلاعات و توضیحاتی که ولادیمیر پوتین در اختیار او قرار میدهد، گوش دهد.»