حماس دولت خود را منحل کرد؛ کمیته ملی آماده در دست گرفتن مدیریت نوار غزه
در پی اعلام انحلال دولت حماس در نوار غزه، رئیس کمیته ملی اداره غزه از آمادگی کامل این نهاد برای در دست گرفتن مدیریت اجرایی این باریکه خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب روند انتقال ساختار اداری غزه و پس از استعفای مسئولان دولت محلی و انحلال کمیته اضطراری دولت انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، علی شعث، رئیس این کمیته در بیانیهای اعلام کرد: «کمیته ملی از آمادگی کامل برای انجام مسئولیتهای ملی خود برخوردار است و به محض فراهم شدن امکانات و الزامات لازم، مأموریت خود را آغاز خواهد کرد.»
وی افزود این موضعگیری در پی اعلام استعفای رئیس پیگیری امور دولت، انحلال کمیته اضطراری دولت و تکمیل مقدمات انتقال مسئولیتهای اداری به کمیته ملی اداره غزه صورت گرفته است.
پیشتر نیز کمیته اقدام دولتی وابسته به جنبش حماس در نوار غزه از استعفای خود خبر داده بود؛ اقدامی که میتواند مقدمه ورود کمیته ملی اداره غزه ـ وابسته به «شورای صلح» ـ برای در دست گرفتن مدیریت این باریکه باشد.
اسماعیل الثوابتة، رئیس دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه، در یک نشست خبری اعلام کرد: محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست پیگیری امور دولت، استعفای رسمی خود را ارائه کرده و همزمان انحلال کمیته اضطراری دولت نیز اعلام شده است.
وی تاکید کرد این اقدام، نشاندهنده جدیت در اجرای توافقها و تسهیل روند انتقال مسئولیتهای اداری است و نهادهای دولتی نیز آمادگی کامل خود را برای واگذاری مدیریت امور به کمیته ملی اداره غزه اعلام کردهاند.
الثوابته همچنین گفت: «این تصمیم بیانگر عزم جدی برای ساماندهی وضعیت داخلی و انتقال مدیریت نوار غزه به کمیته ملی اداره غزه است.»
وی در پایان افزود تمامی مقدمات، هماهنگیهای اداری و حقوقی مربوط به روند تحویل و تحول دستگاههای دولتی در غزه تکمیل شده و این روند بهصورت رسمی و شفاف به تیم ملی نماینده گروهها و جریانهای فلسطینی، کمیته عالی عشایر و قبایل، نهادهای جامعه مدنی و با حضور نماینده ناظر سازمان ملل متحد ارائه شده است.