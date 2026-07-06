۱۲ شهید و مجروح در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که ۵ شهید و ۷ زخمی در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر، تاکنون ۱ هزار و ۷۲ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۴۶۳ تن نیز مجروح شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه در اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۹۸ تن به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۵۷۱ نفر نیز مجروح شده‌اند.

انتهای پیام/