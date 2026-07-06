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فیدان:

ترکیه روابط خود با روسیه را بر اساس گفت‌وگو و نتایج ملموس شکل می‌دهد

ترکیه روابط خود با روسیه را بر اساس گفت‌وگو و نتایج ملموس شکل می‌دهد
کد خبر : 1809578
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وزیر خارجه ترکیه گفت که این کشور روابط با روسیه را از طریق گفت‌وگوی سازنده و رویکردی نتیجه‌محور شکل می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «هاکان فیدان»، وزیر خارجه، تاکید کرد که این کشور روابط خود با روسیه را از طریق گفت‌وگوی سازنده و رویکردی نتیجه‌محور شکل می‌دهد.

فیدان در مصاحبه‌ای با با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه در ۱۶ و ۱۷ ژوئن، گفت: «ما روابط خود را با روسیه بر اساس ارتباطات باز و تمرکز بر نتایج ملموس توسعه می‌دهیم».

وی اظهار داشت: «آرامش و دیدگاه استراتژیک رهبران ما در پرداختن به چالش‌ها و اولویت دادن به تصویر کلی، دارایی‌های ارزشمندی برای تقویت روابط ما هستند».

دیپلمات ارشد ترکیه‌ای همچنین تاکید کرد که پس از سفرش، هیچ مسئله حل نشده‌ای وجود ندارد که مانع همکاری دوجانبه بین ترکیه و روسیه شود.

 

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