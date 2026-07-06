مسکو سفیر سوئد را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ماریا زاخاروو»ا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که این وزارتخانه امروز -دوشنبه- سفیر سوئد در مسکو را به دلیل حوادث مکرر پهپادی که سفارت روسیه در استکهلم را هدف قرار داده‌اند، احضار کرد.

زاخارووا به خبرنگاران گفت: «سفیر سوئد امروز به وزارت خارجه احضار شده است. به سفیر تعهدات سوئد تحت کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و همچنین تضمین‌هایی که قبلا توسط استکهلم در مورد امنیت ماموریت‌های دیپلماتیک روسیه داده شده بود، یادآوری خواهد شد».

وی افزود: «سفارت روسیه در استکهلم و پرسنل دیپلماتیک آن نه صرفا با یک تهدید نظری، بلکه با حملات پهپادی به سمت محل سفارت مواجه هستند».

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