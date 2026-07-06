مسکو سفیر سوئد را احضار کرد
روسیه سفیر سوئد را به دلیل حملات پهپادی به سفارتش در استکهلم احضار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ماریا زاخاروو»ا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که این وزارتخانه امروز -دوشنبه- سفیر سوئد در مسکو را به دلیل حوادث مکرر پهپادی که سفارت روسیه در استکهلم را هدف قرار دادهاند، احضار کرد.
زاخارووا به خبرنگاران گفت: «سفیر سوئد امروز به وزارت خارجه احضار شده است. به سفیر تعهدات سوئد تحت کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و همچنین تضمینهایی که قبلا توسط استکهلم در مورد امنیت ماموریتهای دیپلماتیک روسیه داده شده بود، یادآوری خواهد شد».
وی افزود: «سفارت روسیه در استکهلم و پرسنل دیپلماتیک آن نه صرفا با یک تهدید نظری، بلکه با حملات پهپادی به سمت محل سفارت مواجه هستند».