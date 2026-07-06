خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی «کنترل عملیاتی» بر شهرک حداثا در جنوب لبنان شد

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی «کنترل عملیاتی» بر شهرک حداثا در جنوب لبنان شد
کد خبر : 1809540
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک لبنان، مدعی شد که «کنترل عملیاتی» شهرک حداثا در جنوب این کشور را به دست گرفته و طی عملیات نظامی در این منطقه، ده‌ها زیرساخت و نیروهای منتسب به حزب‌الله را هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که در جریان عملیات خود در این شهرک، بیش از ۹۰ زیرساخت منتسب به حزب‌الله را تخریب کرده و حدود ۲۰ نفر از نیروهای این جنبش را در درگیری‌ها و حملات انجام‌شده در منطقه به شهادت رسانده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر با وجود توافق‌های مربوط به کاهش تنش و آتش‌بس، بارها با انجام حملات هوایی، پرواز گسترده پهپادها و تجاوزات مکرر به مناطق مرزی جنوب لبنان، این توافق‌ها را نقض کرده است.

همزمان نگرانی‌ها درباره تضعیف توافق آتش‌بس و گسترش دامنه درگیری‌ها افزایش یافته است؛ چرا که تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی، از حملات هوایی و پرواز پهپادها گرفته تا هدف قرار دادن مناطق مختلف در جنوب لبنان، همچنان ادامه دارد.

کارشناسان معتقدند ادامه این تجاوزات، شکنندگی توافق‌های موجود را آشکارتر کرده و احتمال تشدید تنش و گسترش درگیری‌ها را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که سازوکار مؤثری برای نظارت بر اجرای آتش‌بس و جلوگیری از نقض آن وجود ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی