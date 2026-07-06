ارتش رژیم صهیونیستی مدعی «کنترل عملیاتی» بر شهرک حداثا در جنوب لبنان شد
ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک لبنان، مدعی شد که «کنترل عملیاتی» شهرک حداثا در جنوب این کشور را به دست گرفته و طی عملیات نظامی در این منطقه، دهها زیرساخت و نیروهای منتسب به حزبالله را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، ارتش اسرائیل در بیانیهای ادعا کرد که در جریان عملیات خود در این شهرک، بیش از ۹۰ زیرساخت منتسب به حزبالله را تخریب کرده و حدود ۲۰ نفر از نیروهای این جنبش را در درگیریها و حملات انجامشده در منطقه به شهادت رسانده است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر با وجود توافقهای مربوط به کاهش تنش و آتشبس، بارها با انجام حملات هوایی، پرواز گسترده پهپادها و تجاوزات مکرر به مناطق مرزی جنوب لبنان، این توافقها را نقض کرده است.
همزمان نگرانیها درباره تضعیف توافق آتشبس و گسترش دامنه درگیریها افزایش یافته است؛ چرا که تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی، از حملات هوایی و پرواز پهپادها گرفته تا هدف قرار دادن مناطق مختلف در جنوب لبنان، همچنان ادامه دارد.
کارشناسان معتقدند ادامه این تجاوزات، شکنندگی توافقهای موجود را آشکارتر کرده و احتمال تشدید تنش و گسترش درگیریها را افزایش میدهد؛ بهویژه در شرایطی که سازوکار مؤثری برای نظارت بر اجرای آتشبس و جلوگیری از نقض آن وجود ندارد.