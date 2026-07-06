به گزارش ایلنا، رسانه‌های بین‌المللی به مراسم تشییع پیکر «آیت الله سید علی خامنه‌ای»، رهبر شهید ایران واکنش نشان دادند.

خبرگزاری تاس نوشت که صدها هزار ایرانی از صبح زود برای شرکت در مراسم وداع با تابوت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای به خیابان‌های مرکزی تهران رفتند.

آسوشیتدپرس نیز با بیان این اینکه دریای عزاداران به استقبال رهبر شید رفتند به پوشش این مراسم پرداخت.

این خبرگزاری با اشاره به گرمای هوا، در گزارش خود نوشت که عزادارانی که لباس سیاه پوشیده بودند، روز دوشنبه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، به پایتخت ایران آمدند.

اسکای نیوز نیز در گزارشی به مراسم تشییع پیکر رهبری شهید پرداخت.

این خبرگزاری گزارش داد که عزاداران با لباس سیاه، تابوت رهبر شهید انقلاب را که با پرچمی پوشانده شده است، احاطه کرده‌اند.بسیاری از جمعیت پرچم‌ها را تکان می‌دهند و پلاکاردهایی با تصاویر رهبری شهید در دست دارند.

اسکای نیوز افزود که انتظار می‌رود این مراسم حدود ۱۲ ساعت طول بکشد.

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