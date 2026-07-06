تاسیسات تولید پهپاد و تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در حملات گسترده بامداد امروز -دوشنبه- نیروهای مسلح این کشور، تاسیسات تولید پهپادهای دوربرد و میان‌برد اوکراین، از جمله کارخانه «بوروستنیک» تولیدکننده پهپاد و تجهیزات راداری، هدف قرار گرفته است.

براساس گزارش این وزارتخانه، یک انبار سوخت در منطقه «ویشنیویه»، یک کارخانه کشتی‌سازی، کارخانه مونتاژ و تولید قطعات موشکی «ژولیانی» و همچنین کارخانه «کی‌یف-۷۹»، تولیدکننده خودروهای زرهی نیز در این حملات هدف قرار گرفته‌اند.

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