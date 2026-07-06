خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه:

تاسیسات تولید پهپاد و تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفت

تاسیسات تولید پهپاد و تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفت
کد خبر : 1809460
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از هدف قراردادن تاسیسات تولیدات نظامی در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در حملات گسترده بامداد امروز -دوشنبه- نیروهای مسلح این کشور، تاسیسات تولید پهپادهای دوربرد و میان‌برد اوکراین، از جمله کارخانه «بوروستنیک» تولیدکننده پهپاد و تجهیزات راداری، هدف قرار گرفته است.

براساس گزارش این وزارتخانه، یک انبار سوخت در منطقه «ویشنیویه»، یک کارخانه کشتی‌سازی، کارخانه مونتاژ و تولید قطعات موشکی «ژولیانی» و همچنین کارخانه «کی‌یف-۷۹»، تولیدکننده خودروهای زرهی نیز در این حملات هدف قرار گرفته‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی