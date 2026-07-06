روسیه:
تاسیسات تولید پهپاد و تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفت
وزارت دفاع روسیه از هدف قراردادن تاسیسات تولیدات نظامی در اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در حملات گسترده بامداد امروز -دوشنبه- نیروهای مسلح این کشور، تاسیسات تولید پهپادهای دوربرد و میانبرد اوکراین، از جمله کارخانه «بوروستنیک» تولیدکننده پهپاد و تجهیزات راداری، هدف قرار گرفته است.
براساس گزارش این وزارتخانه، یک انبار سوخت در منطقه «ویشنیویه»، یک کارخانه کشتیسازی، کارخانه مونتاژ و تولید قطعات موشکی «ژولیانی» و همچنین کارخانه «کییف-۷۹»، تولیدکننده خودروهای زرهی نیز در این حملات هدف قرار گرفتهاند.