خبرگزاری کار ایران
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ده‌ها معترض در ترکیه دستگیر شدند

ده‌ها معترض در ترکیه دستگیر شدند
کد خبر : 1809447
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نیروهای امنیتی ترکیه در بحبوحه نشست ناتو در آنکارا ده‌ها معرض ضد این ائتلاف را دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، حزب کمونیست ترکیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی بیش از ۱۰۰ نفر را که در اعتراضی علیه ناتو در آنکارا پیش از اجلاس این ائتلاف شرکت کرده بودند، دستگیر کردند.

این دستگیری‌ها در حالی رخ داد که مقامات ترکیه اقدامات امنیتی را در پایتخت، برای میزبانی از رهبران ۳۲ کشور عضو ناتو و همچنین مقامات کشورهای شریک تشدید کرده‌اند.

حزب کمونیست ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک راهپیمایی اعتراضی را در آنکارا ترتیب داده و افزود که بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای آن، از جمله مقامات حزب، بازداشت شده‌اند.

فیلم‌هایی که به صورت آنلاین منتشر می‌شوند، معترضانی را نشان می‌دهند که پرچم‌ها را تکان داده و شعارهای ضد ناتو سر می‌دهند، در حالی که پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن جمعیت استفاده می‌کند.

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