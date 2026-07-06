امضای پیمان دفاعی مشترک میان استرالیا و فیجی

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، استرالیا و فیجی امروز -دوشنبه- یک پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند.

«آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا و «سیتیونی رابوکا» نخست وزیر فیجی، پیمان اقیانوس صلح را در سووا، پایتخت فیجی، امضا کردند.

طرفین همچنین یک پیمان اقتصادی امضا کردند که بر اساس آن استرالیا بیش از ۱ میلیارد دلار استرالیا (معادل۶۹۳ میلیون دلار) در همسایه خود طی یک دهه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

آلبانیز به خبرنگاران گفت: «اتحاد اقیانوس صلح یک تعهد دفاعی مشترک را معرفی می‌کند و هیچ تعهدی بالاتر از کمک به یکدیگر در زمان نیاز وجود ندارد».

رابوکا نیز به خبرنگاران گفت: «من انتظار ندارم که چین هیچ واکنش شدیدی به هیچ یک از دولت‌ها نشان دهد. و من معتقدم که آنها از تفاهمی که بین استرالیا و فیجی وجود دارد، استقبال خواهند کرد».

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