باراشهای شدید شش کشته در هند بر جای گذاشت
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در پی بارشهای شدید در بمبئی در هند شش نفر جان باختند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دستکم شش نفر از جمله پنج کودک، روزگذشته -یکشنبه- در اثر فرو ریختن گروهی از ساختمانها در حومه شرقی بمبئی هند کشته شدند.
مقامات شهری اعلام کردند که دو تا سه خانه چند طبقه در یک محله فقیرنشین در منطقه منخورد بمبئی فرو ریخت که منجر به کشته شدن پنج کودک خردسال و یک زن شد.
این آخرین تلفات بارانهای شدید در این منطقه است. بارشهایی که منجر به تعطیلی مدارس و اختلال در سفرها شده است.