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اعتراف معاریو به نگرانی اسرائیل از تحرکات ایران؛ «تهران فقط تهدید نمی‌کند»

اعتراف معاریو به نگرانی اسرائیل از تحرکات ایران؛ «تهران فقط تهدید نمی‌کند»
کد خبر : 1809350
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روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی با اشاره به تحرکات اخیر ایران، مدعی شد تهران در هفته‌های گذشته اقدامات عملی خود را در چند جبهه آغاز کرده و این مسئله به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ارتش اسرائیل تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری معاریو در گزارشی مدعی شد که «در ایران، نمایش قدرت پس از جنگ در حال مدیریت و اجراست.» این روزنامه افزود که «موضوع دیگر صرفا به برگزاری یک رژه نظامی با پیشرفته‌ترین تجهیزات سپاه پاسداران محدود نمی‌شود، بلکه تجمع گسترده شهروندانی را نیز شامل می‌شود که برای سوگواری در پی شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی گرد هم آمده‌اند.»

معاریو در ادامه مدعی شد: «تهران تنها به تهدیدهای لفظی اکتفا نمی‌کند، بلکه از چند هفته گذشته به‌طور عملی و هم‌زمان در چندین جبهه در حال اقدام است.»

این روزنامه همچنین نوشت: «چالش کنونی ارتش اسرائیل آن است که مانع از ایجاد یک کانون جدید تنش از سوی ایران در این منطقه شود.» به نوشته معاریو، «هنوز مشخص نیست ارتش اسرائیل تا چه زمانی اجازه خواهد داد تونل‌های راهبردی منتسب به ایران که توسط حزب‌الله در اعماق کوه‌های علی‌الطاهر در لبنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، به فعالیت خود ادامه دهند.»

این روزنامه صهیونیستی در ادامه ادعا کرد: «در شرایط فعلی، ایران برای جلوگیری از انفجار و تخریب این تونل‌ها بر ایالات متحده فشار وارد می‌کند؛ تونل‌هایی که گفته می‌شود ده‌ها تن از نیروهای حزب‌الله در برخی از آن‌ها در محاصره قرار دارند.»

معاریو در پایان با ابراز نگرانی نوشت: «هر روزی که بدون تخریب این تونل‌ها سپری شود، ممکن است در آینده اسرائیل را با وضعیتی دشوار روبه‌رو کند. برخی اقدامات را نمی‌توان به فردا موکول کرد و پرونده ایران هنوز به‌هیچ‌وجه پایان نیافته است.»

 

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