به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «تیمور تکاچنکو»، رئیس اداره نظامی کی‌یف، در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای روسی اوایل امروز -دوشنبه- به کی‌یف، پایتخت اوکراین، حمله کردند و منجر به کشته شدن ۷ نفر و آسیب به بلوک‌های آپارتمانی و ساختمان‌های دیگر شدند.

تکاچنکو گفت که آمار کشته‌شدگان شامل دو جسد است که از یک ساختمان آپارتمانی به شدت آسیب دیده در منطقه تاریخی «پودیلسکی» بیرون کشیده شده‌اند و در مجموع، ۲۴ نفر در سراسر شهر زخمی شدند.

وی افزود که تنها در منطقه پودیلسکی به چهار ساختمان مسکونی آسیب رسیده است.

«ویتالی کلیچکو»، شهردار کی‌یف نیز اعلام کرد که نیروهای امداد و نجات در حال بیرون کشیدن ساکنان از ساختمان‌هایی هستند که در اثر حملات شبانه ویران شده‌اند.

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