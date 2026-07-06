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۷ کشته در حمله روسیه به کی‌یف

۷ کشته در حمله روسیه به کی‌یف
کد خبر : 1809349
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مقامات اوکراینی اعلام کردند که در حملات روسیه به کی‌یف ۷ نفر کشته و ۲۴ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «تیمور تکاچنکو»، رئیس اداره نظامی کی‌یف، در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای روسی اوایل امروز -دوشنبه- به کی‌یف، پایتخت اوکراین، حمله کردند و منجر به کشته شدن ۷ نفر و آسیب به بلوک‌های آپارتمانی و ساختمان‌های دیگر شدند.

تکاچنکو گفت که آمار کشته‌شدگان شامل دو جسد است که از یک ساختمان آپارتمانی به شدت آسیب دیده در منطقه تاریخی «پودیلسکی» بیرون کشیده شده‌اند و در مجموع، ۲۴ نفر در سراسر شهر زخمی شدند.

وی افزود که تنها در منطقه پودیلسکی به چهار ساختمان مسکونی آسیب رسیده است.

«ویتالی کلیچکو»، شهردار کی‌یف نیز اعلام کرد که نیروهای امداد و نجات در حال بیرون کشیدن ساکنان از ساختمان‌هایی هستند که در اثر حملات شبانه ویران شده‌اند.

 

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