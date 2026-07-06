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چین از آزمایش موفق یک موشک استراتژیک خبر داد

چین از آزمایش موفق یک موشک استراتژیک خبر داد
کد خبر : 1809337
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چین از آزمایش موفق شلیک یک موشک استراتژیک از زیردریایی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که آزمایش پرتاب موشک استراتژیک از زیردریایی را با موفقیت انجام داده است.

این خبر ساعاتی پس از آن اعلام شد که پکن چندین کشور اقیانوس آرام را از آزمایش برنامه‌ریزی‌شده مطلع کرد.

خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد: «نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین روز دوشنبه با موفقیت پرتاب آزمایشی موشک استراتژیک را توسط یک زیردریایی انجام داد».

این پرتاب، دومین آزمایش موشکی استراتژیک چین از زمان شلیک موشک بالستیک قاره‌پیما به اقیانوس آرام در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ است.

پیش از این، رسانه‌های استرالیا، نیوزیلند و ژاپن گزارش دادند که چین به دولت‌های منطقه‌ای از پرتاب قریب‌الوقوع یک موشک دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در اقیانوس آرام جنوبی اطلاع داده است.

 

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