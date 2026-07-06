حمله گسترده روسیه به کییف با موشکهای دوربرد و پهپادهای تهاجمی
روسیه بامداد دوشنبه موج تازهای از حملات گسترده خود علیه اوکراین را آغاز کرد و با شلیک موشکهای دوربرد و پهپادهای تهاجمی، کییف و چندین هدف نظامی و زیرساختی را هدف قرار داد؛ حملاتی که به کشته شدن دستکم ۱۰ نفر انجامید.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بامداد دوشنبه در حملهای گسترده، پایتخت اوکراین و چندین هدف دیگر را با موشکهای دوربرد دقیق و پهپادهای تهاجمی هدف قرار داده است.
در بیانیه این وزارتخانه که در کانال تلگرامی آن منتشر شد، آمده است این عملیات با استفاده از تسلیحات دقیق دوربرد و پهپادهایی انجام شده که از زمین، دریا و هوا به سمت اهداف شلیک شدهاند.
به گفته وزارت دفاع روسیه، این حملات تاسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی در کییف و مناطق اطراف آن، همچنین چند فرودگاه نظامی در نقاط مختلف اوکراین را هدف قرار داده است.
در مقابل، مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه به کییف دستکم ۱۰ کشته بر جای گذاشته و این دومین حمله مرگبار به پایتخت اوکراین در کمتر از یک هفته گذشته است.
رئیس اداره نظامی شهر کییف، نیز در پیامی در تلگرام از کشته شدن شماری از شهروندان در این حمله خبر داد.
بامداد امروز همزمان با به صدا درآمدن آژیرهای هشدار حمله موشکی، ساکنان کییف صدای بیش از ۱۰ انفجار را در نقاط مختلف شهر شنیدند.
روسیه از زمان آغاز جنگ با اوکراین بیش از چهار سال پیش، بهطور مستمر با استفاده از موشکها و پهپادهای دوربرد، زیرساختها و اهداف مختلف در خاک اوکراین را هدف قرار داده است؛ جنگی که به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.