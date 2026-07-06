آمار کشتهشدگان زلزلههای ونزوئلا به ۳ هزار و ۳۴۲ نفر رسید
وزرات اطلاعات ونزوئلا اعلام کرد که شمار کشتههای دو زلزله این کشور به ۳ هزار و ۳۴۲ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت اطلاعات ونزوئلا روز گذشته- یکشنبه- اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان دو زلزله این کشور به ۳ هزار ۳۴۲ نفر رسیده است.
در این آمار همچنین اعلام شد که ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر مجروح و ۱۷ هزار ۳۴۵ نفر نیز محل سکوت خود را از دست دادهاند.
پیش از این، «دلسی رودریگز»، رئیس جمهور موقت این کشور، در سخنرانی خود به مناسبت دویست و پانزدهمین روز استقلال ونزوئلا، در بحبوحه ناامیدی فزاینده از آنچه بسیاری واکنش با تاخیر و ناکافی به این فاجعه خواندهاند، از اقدامات دولت پس از زلزلهها دفاع کرد.