۵۱۹ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور طی شب گذشته ۵۱۹ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته، ۵۱۹ فروند پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، پسکوف، نووگورود، بریانسک، کورسک، منطقه مسکو، کراسنودار، کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کردند.

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