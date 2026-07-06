رویترز: احتمال عملیاتی شدن صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران ضعیف است

به گزارش ایلنا، رویترز در گزارشی نوشت یکی از ارکان اصلی توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا پس از جنگ ماه گذشته، ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران بوده است؛ با این حال، تحقق این طرح با موانع جدی روبه‌روست و احتمال اجرایی شدن آن پایین ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی و سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی، که هر دو از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان به شمار می‌روند، به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تأمین منابع مالی این صندوق نام برده شده است.

با این حال، رویترز تأکید می‌کند با توجه به حملات گسترده جمهوری اسلامی به عربستان و امارات در ماه‌های گذشته، بعید به نظر می‌رسد این دو کشور صرفا در پاسخ به درخواست واشینگتن، هزینه بازسازی اقتصاد ایران را تقبل کنند.

این گزارش همچنین می‌افزاید هرچند ایده تشکیل چنین صندوقی در چارچوب رایزنی‌های پس از آتش‌بس مطرح شده، اما در شرایط کنونی چشم‌انداز روشنی برای تامین منابع مالی و اجرای آن وجود ندارد.

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