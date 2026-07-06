به گزارش ایلنا، دو منبع آگاه در جنبش حماس به روزنامه «الشرق الاوسط» اعلام کردند که رهبری این جنبش قصد دارد به‌زودی انحلال «کمیته پیگیری امور دولتی» را که عملا نقش دولت حماس در نوار غزه را ایفا می‌کند، اعلام کند؛ نهادی که نزدیک به دو دهه اداره امور این باریکه را بر عهده داشته است.

به گفته این منابع، این اقدام در چارچوب ابتکاری برای فراهم کردن زمینه ورود «کمیته مدیریت غزه» یا همان «کمیته تکنوکرات» به ریاست «علی شعث» به نوار غزه صورت می‌گیرد تا این کمیته پس از حدود شش ماه از زمان تشکیل، مسئولیت اداره امور را بر عهده بگیرد. بر اساس این گزارش، اسرائیل تاکنون مانع ورود اعضای این کمیته به غزه شده است.

یکی از این منابع مدعی شد تصمیم انحلال این کمیته احتمالا روز دوشنبه اعلام خواهد شد، هرچند منبع دیگر تنها از نزدیک بودن زمان اجرای این تصمیم خبر داد.

حماس از زمان پیروزی در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ اداره غزه را در اختیار گرفت و پس از درگیری با جنبش فتح در سال ۲۰۰۷، کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت و تاکنون مسئولیت اداره آن را بر عهده داشته است.

در همین حال، منابعی از حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به الشرق الاوسط گفتند که طی دو روز آینده نشست‌های تازه‌ای در قاهره با حضور نمایندگان گروه‌های فلسطینی، به‌ویژه حماس، برگزار خواهد شد تا اختلافات باقی‌مانده درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس بررسی و برطرف شود.

این گزارش مدعی است مذاکرات جدید با هدف تکمیل روند اجرای توافق چندمرحله‌ای آتش‌بس انجام می‌شود؛ توافقی که، اسرائیل بارها آن را نقض کرده و در نتیجه آن بیش از هزار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند. در عین حال، مصر، قطر و ترکیه همچنان تلاش می‌کنند روند اجرای توافق و تثبیت آتش‌بس را پیش ببرند.

الشرق الاوسط همچنین به نقل از منابع خود از احتمال حضور نیکلای ملادینوف در قاهره خبر داد و نوشت وی قرار است در نشست‌هایی با حضور مسئولانی از آمریکا، اعضای «شورای صلح» و نیروهای موسوم به «نیروهای ثبات بین‌المللی» شرکت کند؛ هرچند این خبر هنوز به صورت رسمی تأیید نشده است.

به گفته یکی از منابع حماس، در جریان رایزنی‌های اخیر در قاهره و همچنین نشست‌ها و تماس‌هایی که با مشارکت مقام‌های قطری و مصری در ترکیه برگزار شد، بخشی از اختلافات میان طرف‌ها کاهش یافته و تلاش‌ها برای دستیابی به فرمولی مشترک ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف، موضوع سلاح مقاومت است. حماس تأکید دارد روند واگذاری یا ساماندهی سلاح باید به‌صورت مرحله‌ای و در چارچوبی فلسطینی انجام شود و در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز موظف به اجرای کامل تعهدات خود، از جمله خروج از مناطق اشغالی در غزه باشد.

منابع حماس همچنین از تدوین متن جدیدی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها درباره بند مربوط به سلاح خبر دادند و اعلام کردند رایزنی‌ها برای دستیابی به توافقی جامع درباره سایر بندهای نقشه راه نیز ادامه دارد.

در همین راستا، حازم قاسم، سخنگوی حماس اعلام کرد این جنبش در مذاکرات اخیر با رویکردی مثبت و مسئولانه حضور یافته و روند گفت‌وگوها رو به پیشرفت است. وی تأکید کرد حماس همچنان بر واگذاری همه پرونده‌های اجرایی و اداری غزه به کمیته ملی مدیریت این منطقه پایبند است.

در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود و بازسازی این منطقه بدون خلع سلاح امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد قرار است طی هفته‌های آینده یک نیروی پلیس فلسطینی برای استقرار در مناطق آزمایشی شهر رفح آموزش ببیند. به نوشته این روزنامه، این نیرو تحت نظارت نیروهای موسوم به «نیروهای ثبات بین‌المللی» فعالیت خواهد کرد و این طرح بخشی از برنامه‌ای است که با هدف تضعیف حماس و انتقال ساکنان غیرعضو این جنبش به مناطق مشخص در غزه دنبال می‌شود.

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