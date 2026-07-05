به گزارش ایلنا، یک منبع نظامی لبنانی نزدیک به ارتش این کشور مدعی شد بلندی‌های «علی الطاهر» در جنوب لبنان به یکی از مهم‌ترین اهداف احتمالی ارتش اسرائیل تبدیل شده است؛ منطقه‌ای که بنا به ادعای وی، بین ۳۰ تا ۴۰ نفر از نیروهای حزب‌الله- از جمله شماری نیروی ایرانی، در آن مستقر هستند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «ارم نیوز» ادعا کرد دولت آمریکا در تلاش است اسرائیل را به تعویق انداختن هرگونه عملیات نظامی در این منطقه ترغیب کند؛ چرا که این پرونده با ملاحظات سیاسی و میدانی واشنگتن در منطقه گره خورده است.

این منبع مدعی شد، ایران نیز از طریق برخی میانجی‌های منطقه‌ای تلاش کرده است مانع از رسانه‌ای شدن حضور نیروهای ایرانی در بلندی‌های علی الطاهر شود؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیشگیری از وقوع درگیری تازه‌ای صورت گرفته که به ادعای این منبع، واشنگتن در شرایط کنونی تمایلی به آن ندارد.

وی با اشاره به شرایط میدانی منطقه مدعی شد آرامش فعلی شکننده و موقتی است و به دلیل تلاقی منافع بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بلندی‌های علی الطاهر همچنان یکی از مستعدترین نقاط برای وقوع یک رویارویی نظامی جدید به شمار می‌رود.

این منبع همچنین مدعی شد در دل این ارتفاعات، شبکه گسترده‌ای از تونل‌ها و استحکامات زیرزمینی، انبارهای مهمات، سکوهای پرتاب پهپاد و انبارهای موشکی ایجاد شده است و نیروهای حزب‌الله و سپاه پاسداران در این منطقه در محاصره قرار دارند.

او در ادامه مدعی شد تهران از طریق یک میانجی منطقه‌ای از اسرائیل خواسته است از اعلام رسمی حضور نیروهای سپاه پاسداران در این منطقه خودداری کند. به گفته وی، هرچند واشنگتن خواستار به تعویق افتادن عملیات نظامی بوده، اما اسرائیل تاکنون توانسته تا حد زیادی از این درخواست عبور کند.

این منبع همچنین سفر پیش‌روی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به کاخ سفید را یکی از عوامل تعیین‌کننده در زمان اجرای احتمالی عملیات دانست و مدعی شد ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای حفظ فضای آرام‌تر در منطقه، خواستار تعویق موقت این اقدام شود.

به گفته وی، ارتش اسرائیل احتمال دارد در نهایت با اجرای یک عملیات محدود، سریع و غافلگیرکننده، متکی بر یگان‌های ویژه و پشتیبانی گسترده هوایی، اهداف خود را در این منطقه دنبال کند؛ هرچند زمان دقیق چنین عملیاتی، به نتایج رایزنی‌های سیاسی پس از سفر نتانیاهو به واشنگتن بستگی خواهد داشت.

در همین حال،«سعید القزح، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی نیز می‌گوید اهمیت بلندی‌های علی الطاهر تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود، بلکه آنچه در زیر این ارتفاعات قرار دارد، بر ارزش راهبردی آن افزوده است.

وی مدعی شد تأسیساتی موسوم به «عماد ۴» در زیر این منطقه قرار دارد که شامل دهانه‌های شلیک به سمت اراضی اشغالی و همچنین انبارهای متعدد تسلیحاتی است.

القزح در پایان مدعی شد برآورد نهادهای امنیتی اسرائیل این است که فرماندهی نظامی جنوب حزب‌الله در زیر تپه علی الطاهر مستقر شده و بین ۳۰ تا ۴۰ نفر از نیروهای حزب‌الله، از جمله برخی فرماندهان و تعدادی از افسران سپاه پاسداران، در این مجموعه حضور دارند.

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