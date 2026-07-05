به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های رسمی کره‌شمالی اعلام کردند که کیم جونگ‌اون، رهبر این کشور، امروز- یکشنبه- بر آزمایش سامانه‌های رزمی ناوشکن جدید «کانگ گون» نظارت کرده است.

خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی تصریح کرد، در جریان این آزمایش‌ها یک موشک کروز راهبردی نیز شلیک شد. همچنین سامانه‌های توپخانه دریایی، جنگ الکترونیک، کشف و شناسایی اهداف و کنترل آتش این ناوشکن مورد ارزیابی قرار گرفت تا میزان آمادگی آن برای انجام مأموریت‌های رزمی سنجیده شود.

کیم جونگ‌اون پس از پایان این آزمایش‌ها، نتایج به‌دست‌آمده را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت این دستاوردها نشان‌دهنده پیشرفت توانمندی‌های دریایی کره‌شمالی است. وی همچنین دستور داد مراحل نهایی آزمایش‌ها تکمیل شود تا ناوشکن «کانگ گون» حداکثر ظرف دو ماه آینده به خدمت نیروی دریایی این کشور درآید.

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