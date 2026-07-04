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تظاهرات گسترده مخالفان حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»

تظاهرات گسترده مخالفان حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»
کد خبر : 1808534
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هزاران نفر از مخالفان حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» ‌به خیابان‌ها‌ آمدند.‌

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز‌،‌ هزاران نفر از مخالفان حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» ‌به خیابان‌ها‌ آمدند.‌

معترضان جاده‌های منتهی به کنفرانس سالانه این حزب را پیش از انتخابات منطقه‌ای که می‌تواند برای اولین بار قدرت را در سطح ایالتی به دست بگیرد، مسدود کردند.

معترضان از اتحادیه‌ها، گروه‌های جامعه مدنی و احزاب چپ در حالی تجمع کردند که تعداد زیادی از پلیس، از جمله نیروهای کمکی از سراسر آلمان، پیش از کنفرانس سالانه دو روزه این حزب افراطی مستقر شده بودند.

‌لیس تخمین زد که حدود ۱۵۰۰۰ نفر در تظاهرات داخل و اطراف شهر ارفورت در شرق آلمان شرکت کردند.

 

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