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گروسی:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرف مذاکرات میان آمریکا و ایران نیست

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرف مذاکرات میان آمریکا و ایران نیست
کد خبر : 1808500
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مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأیید کرد که این آژانس طرف مذاکرات بین ایالات متحده و ایران نیست و نقش آن محدود به ارائه پشتیبانی فنی است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأیید کرد که این آژانس طرف مذاکرات بین ایالات متحده و ایران نیست و نقش آن محدود به ارائه پشتیبانی فنی است.

گروسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آژانس قصد دارد در مذاکرات شرکت کند، به خبرنگاران گفت: «به یک معنا، ما در پشت صحنه کار می‌کنیم. اگرچه این موضوع پنهانی نیست، اما ما طرف رسمی مذاکرات نیستیم. ایالات متحده و ایران البته درگیر هستند.»

گروسی افزود که میانجی‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی افزود: «ما در مورد پاکستان و قطر صحبت می‌کنیم؛ آنها میانجی هستند. ما حضور داریم و در مورد جنبه‌های فنی کمک ارائه می‌دهیم.»

 

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