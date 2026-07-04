به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأیید کرد که این آژانس طرف مذاکرات بین ایالات متحده و ایران نیست و نقش آن محدود به ارائه پشتیبانی فنی است.

گروسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آژانس قصد دارد در مذاکرات شرکت کند، به خبرنگاران گفت: «به یک معنا، ما در پشت صحنه کار می‌کنیم. اگرچه این موضوع پنهانی نیست، اما ما طرف رسمی مذاکرات نیستیم. ایالات متحده و ایران البته درگیر هستند.»

گروسی افزود که میانجی‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی افزود: «ما در مورد پاکستان و قطر صحبت می‌کنیم؛ آنها میانجی هستند. ما حضور داریم و در مورد جنبه‌های فنی کمک ارائه می‌دهیم.»

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