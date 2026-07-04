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گزارش فرانس۲۴ از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی

گزارش فرانس۲۴ از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی
کد خبر : 1808469
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فرانس۲۴ در گزارشی به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت.

فرانس۲۴ در گزارشی به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت. 

‌شبکه فرانس۲۴ در پوشش خبری مراسم چندروزه وداع عمومی‌ با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی‌ در تهران نوشت که مردم ایران با چشم اشکبار برای وداع با رهبری به مصلی تهران آمدند.

‌فرانس۲۴  اعلام کرد که به گزارش رسانه‌های ایران، هزاران نفر در مراسم تشییع شرکت کرده‌اند و این آیین با هدف نمایش اقتدار جمهوری اسلامی‌برابر دشمنان برگزار می‌شود.

 

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