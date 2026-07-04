رسانه اسرائیلی: مشارکت میلیونها نفر در تشییع پیکر رهبر ایران خاری است در چشم آمریکا
روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که مشارکت میلیونها نفر در تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی ایران نمایش قدرت است و خاری در چشم آمریکا به شمار آید.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که مشارکت میلیونها نفر در تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی ایران نمایش قدرت است و خاری در چشم آمریکا به شمار آید.
بنا به گزارش این روزنامه، ایران از این طریق اعلام میکند که انقلاب آن مرزی ندارد.
از طرفی دیگر این روزنامه افزود که دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه ریزی تل آویو برای ترور سیدعباس عراقچی وزیر خارجه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران و مذاکرهکنندگان ارشد این کشور طی مذکرات با آمریکا را تکذیب کرد.