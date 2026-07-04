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گزارش شبکه الجزیره از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران

گزارش شبکه الجزیره از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران
کد خبر : 1808419
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شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در تهران نوشت که ایران شاهد برگزاری بزرگ‌ترین مراسم تشییع در تاریخ این کشور است.

به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در تهران نوشت که ایران شاهد برگزاری بزرگ‌ترین مراسم تشییع در تاریخ این کشور است.

این شبکه در گزارشی در خصوص حضور گسترده مردم در مراسم رسمی وداع با رهبر شهید ایران نوشت: جمعیت عظیمی از عشاق و ارادتمندان ایشان برای ادای احترام به این شخصیت تاریخی در مصلای تهران حاضر شدند.

بر اساس این گزارش، از نخستین ساعات صبح شنبه مصلای تهران در فضایی مملو از حزن و اندوه و ارادت فرو رفته است چرا که عزاداران از استان‌های مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان با چهره‌هایی اندوهگین و چشمانی اشکبار برای شرکت در آخرین وداع با رهبر شهید، خود را به آنجا رسانده‌اند.

 

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