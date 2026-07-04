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گزارش روسیا الیوم از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

گزارش روسیا الیوم از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808409
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شبکه روسیا الیوم طی گزارشی به مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت.

به گزارش ایلنا، شبکه روسیا الیوم طی گزارشی به مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت. 

روسیا الیوم گزارش داد: «جمعیت گسترده ای از مردم ایران در حال حاضر در مصلای تهران حاضر شده اند تا در مراسم وداع با پیکر رهبر فقید این کشور شرکت کنند.»

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی خواهان گرفتن انتقام خون رهبر فقید ایران شدند.

در این گزارش آمده است: درهای مصلای تهران از نخستین ساعات بامداد امروز به روی مردم ایران برای شرکت در مراسم وداع با پیکر رهبر فقید باز شده است.

 

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