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سرنگون شدن ۳۸۹ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته

سرنگون شدن ۳۸۹ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته
کد خبر : 1808386
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته ۳۸۹ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته ۳۸۹ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

این رژه‌ها در مناطق بلگورود، بریانسک، ولادیمیر، کالوگا، کورسک، لیپتسک، لنینگراد، نووگورود، اوریول، پسکوف، روستوف، ریازان، ساراتوف، اسمولنسک، تور، تولا، سرزمین کراسنودار، مسکو، کریمه، دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شدند.

نیروهای کی‌یف تقریباً روزانه مناطقی در جنوب غربی روسیه را با پهپادها و موشک‌ها هدف قرار می‌دهند. 

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