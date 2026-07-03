معاریو: تقابل نظامی ایران و آمریکا همچنان روی میز است
یک مقام پیشین رژیم صهیونیستی با ادعای بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، اظهار داشت احتمال رویارویی نظامی میان دو کشور همچنان وجود دارد و انتخابات آمریکا میتواند بر روند این تقابل اثرگذار باشد.
به گزارش ایلنا، یک رسانه عبری با اشاره به بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن مدعی شد ایران ممکن است پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، با یک اقدام نظامی حسابشده، بر فضای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تأثیر بگذارد؛ ارزیابیای که میتواند بر آینده تقابل ایران و آمریکا و سیاستهای دولت دونالد ترامپ اثرگذار باشد.
رسانه عبری «معاریو» نوشت: مایکل اورن، سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در آمریکا، مدعی شد مذاکرات میان تهران و واشنگتن به مرحلهای نزدیک به بنبست رسیده و احتمال دستیابی دو طرف به توافقی پایدار «بسیار اندک» است؛ چرا که هر یک بر مواضع خود اصرار دارند.
اورن مدعی شد مقامهای ایرانی تحولات سیاسی و انتخاباتی آمریکا را با دقت دنبال میکنند و ممکن است پیش از انتخابات میاندورهای کنگره که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، دست به اقدامی نظامی بزنند که به افزایش بهای نفت و ایجاد فشار بر اقتصاد آمریکا منجر شود؛ اقدامی که از نگاه وی میتواند به کاهش شانس جمهوریخواهان در این انتخابات بینجامد.
به ادعای سفیر پیشین رژیم صهیونیستی، چنین سناریویی ایجاب میکند آمریکا و متحدانش خود را برای احتمال شکلگیری یک رویارویی نظامی جدید آماده کنند، زیرا در صورت استفاده ایران از گزینه تشدید تنش بهعنوان اهرم فشار سیاسی، احتمال وقوع درگیری همچنان وجود خواهد داشت.
اورن در ادامه، آینده سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران را نیز به نتایج انتخابات میاندورهای گره زد و گفت در صورت حفظ اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، رئیسجمهور آمریکا آزادی عمل بیشتری برای اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر علیه ایران خواهد داشت.
وی مدعی شد اما اگر جمهوریخواهان کنترل یکی یا هر دو مجلس کنگره را از دست بدهند، ترامپ با فشارهای داخلی بیشتری روبهرو خواهد شد و حتی ممکن است مخالفانش با طرح پروندههای مرتبط با اتهامات مالی و فساد، روند استیضاح یا پیگرد سیاسی او را دنبال کنند.
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در پایان مدعی شد آینده تقابل ایران و آمریکا تنها در میدان یا پشت میز مذاکره تعیین نخواهد شد، بلکه نتیجه انتخابات آمریکا نیز میتواند در تصمیمگیری درباره تشدید تنش یا حرکت به سمت کاهش بحران نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
این گزارش در حالی منتشر شده که مقامهای ایرانی بارها تأکید کردهاند سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و تحولات منطقه، بر اساس منافع ملی و ملاحظات راهبردی اتخاذ میشود و به رقابتهای سیاسی داخلی ایالات متحده وابسته نیست.