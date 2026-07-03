به گزارش ایلنا، ان‌بی‌سی نیوز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایران و سلطنت عمان اخیرا طرحی را برای مدیریت تنگه هرمز به ایالات متحده ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، مدیریت این آبراه راهبردی به‌صورت مشترک میان تهران و مسقط انجام شود.

به گفته دو منبع مطلع و یک منبع منطقه‌ای، این طرح طی روزهای اخیر در اختیار واشنگتن قرار گرفته است. با این حال، یک مقام منطقه‌ای تاکید کرده که عمان هنوز پیشنهاد رسمی در این زمینه ارائه نکرده و رایزنی‌ها با آمریکا همچنان درباره سازوکارهای احتمالی مدیریت تنگه هرمز ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مذاکره‌کنندگان آمریکایی نسبت به برخی مفاد این طرح ملاحظاتی دارند، اما قصد دارند آن را با طرف عمانی بررسی کنند و معتقدند اختلافات موجود از طریق مذاکرات فنی قابل حل است.

یکی از منابع آگاه نیز گفت عمان بر حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض اجباری تأکید دارد و پیشنهاد مسقط نیز شامل اخذ هزینه اجباری از کشتی‌های عبوری نیست.

در مقابل، سخنگوی کاخ سفید به این رسانه گفته است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است ایران نمی‌تواند بابت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت کند، زیرا این آبراه یک گذرگاه بین‌المللی است.

با این حال، یک مقام منطقه‌ای مدعی شد ایران از دریافت هزینه از شناورهای عبوری حمایت می‌کند و احتمال می‌دهد واشنگتن در نهایت با نسخه‌ای اصلاح‌شده از این پیشنهاد موافقت کند.

به گفته این مقام، در صورت توافق، هرگونه دریافت هزینه با هماهنگی جامعه بین‌المللی و از طریق سازمان بین‌المللی دریانوردی انجام خواهد شد و درآمدهای آن می‌تواند صرف تامین هزینه‌های خدمات دریایی، عملیات جست‌وجو و نجات، حفاظت زیست‌محیطی و پشتیبانی فنی شود.

همزمان، سرپرست وزارت دفاع ایران در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد تهران به دلیل آنچه «بدعهدی آمریکا» خواند، به واشنگتن اعتماد ندارد، اما نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل قرار دارند و به هرگونه نقض توافق احتمالی پاسخ خواهند داد.

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سفر اخیر خود به عمان اعلام کرد بر اساس مفاد یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، درباره سازوکار تنظیم تردد در تنگه هرمز توافقاتی حاصل شده و این روند با مشورت کشورهای ساحلی خلیج فارس دنبال خواهد شد.

این گزارش همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان منتشر شده است؛ مذاکراتی که دو طرف از پیشرفت در اجرای مفاد یادداشت تفاهم خبر داده‌اند، هرچند تهران تأکید کرده است هیچ گفت‌وگوی مستقیمی با هیئت آمریکایی در دوحه انجام نداده است.

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