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رئیس‌جمهور لبنان: جداسازی مسیر کشور از پرونده ایران و آمریکا، یک تصمیم حاکمیتی است

رئیس‌جمهور لبنان: جداسازی مسیر کشور از پرونده ایران و آمریکا، یک تصمیم حاکمیتی است
کد خبر : 1808162
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رئیس‌جمهور لبنان با تأکید بر اینکه بیروت مسیر خود را از پرونده ایران و آمریکا جدا کرده است، این رویکرد را تصمیمی حاکمیتی دانست و گفت مخالفت برخی جریان‌ها با این سیاست، ریشه در عادت آن‌ها به پذیرش قیمومیت خارجی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، امروز- جمعه- در دیدار با هیئت‌هایی از انجمن دانشگاه‌های لبنان، سندیکای پزشکان و رهبانیت مارونی، اظهار داشت: «تصمیم حاکمیتی ما برای جدا کردن مسیر لبنان از مسیر ایران و آمریکا، برای کسانی مشکل‌ساز شده که همواره عادت داشته‌اند تحت قیمومیتی باشند که به جای لبنان تصمیم بگیرد، از طرف آن مذاکره کند و درباره سرنوشتش تصمیم بگیرد.»

عون در ادامه با اشاره به توافق چارچوبی مربوط به جنوب لبنان تصریح کرد: «این چارچوب به هیچ‌وجه به معنای مشروعیت بخشیدن به ادامه اشغالگری اسرائیل در خاک لبنان نیست، بلکه هدف آن فراهم کردن زمینه برای استقرار کامل ارتش لبنان و اعمال حاکمیت این کشور بر تمامی اراضی لبنان است.»

رئیس‌جمهور لبنان همچنین با تأکید بر حفظ ثبات داخلی گفت: «لبنان کشوری دموکراتیک است و آزادی بیان را محترم می‌شمارد، اما تلاش برای ایجاد فتنه یا سرنگونی دولت از طریق خیابان، از خطوط قرمز به شمار می‌رود.»

وی با اشاره به تحولات امنیتی کشورش افزود: «قدرت واقعی در آغاز یا ادامه جنگ نیست، بلکه در شجاعت پایان دادن به آن از مسیر مذاکره نهفته است؛ مذاکره‌ای که خود نوعی نبرد، اما بدون خونریزی است.»

عون در پایان با قدردانی از نقش ارتش لبنان تأکید کرد: «هیچ تردیدی درباره نقش ارتش وجود ندارد و این نهاد پس از خروج نیروهای اسرائیلی، مسئولیت کامل برقراری امنیت و ثبات در جنوب لبنان را بر عهده خواهد گرفت.»

 

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