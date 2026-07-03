گروسی:
بازرسان آژانس هنوز نتوانستهاند به تأسیسات هستهای ایران بازگردند
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ریانووستی گفت که بازرسان این آژانس هنوز نتوانستهاند به تأسیسات هستهای ایران بازگردند و به آنها دسترسی پیدا کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ریانووستی گفت که بازرسان این آژانس هنوز نتوانستهاند به تأسیسات هستهای ایران بازگردند و به آنها دسترسی پیدا کنند.
گروسی در پاسخ به سوالی در مورد دسترسی بازرسان گفت: «در مورد دسترسی که شما در مورد آن سوال کردید، ما هنوز نتوانستهایم به این سایتها بازگردیم. ما این دسترسی را درخواست کردهایم، اما تاکنون امکانپذیر نبوده است.»
گروسی همچنین ادعا کرد که آژانس معتقد است ذخایر اورانیوم غنیشده ایران هنوز در تأسیسات هستهای آن نگهداری میشود.
وی گفت: «ارزیابی کلی ما این است که این مواد هنوز در همان مکان هستند. البته از دیدگاه آژانس، برای اینکه بتوانیم این موضوع را به طور قطعی تأیید کنیم، باید دوباره به این تأسیسات دسترسی پیدا کنیم، بازرسیها را انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که همه مواد هنوز در آنجا هستند. ما هنوز در انجام این کار موفق نشدهایم، اما دلایل منطقی وجود دارد که نشان میدهد این مواد در حال حاضر هنوز در آن مکانها هستند.»