افزایش قیمت نفت در بحبوحه خوشبینی محتاطانه در مورد پایان بحران خاورمیانه
قیمت نفت امروز -جمعه- در بحبوحه خوشبینی محتاطانه در مورد چشمانداز صلح و پایان بحران بین ایالات متحده و ایران افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، قیمت نفت امروز -جمعه- در بحبوحه خوشبینی محتاطانه در مورد چشمانداز صلح و پایان بحران بین ایالات متحده و ایران افزایش یافت.
تا ساعت ۰۹:۳۵ به وقت مسکو، قرارداد آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای ماه اوت آینده با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۶۸.۹۳ دلار در هر بشکه رسید.
در همین حال، معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه سپتامبر با ۰.۵۴ درصد افزایش به ۷۲.۱۹ دلار در هر بشکه رسید.